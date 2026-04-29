Pubblichiamo la nota stampa dell’onorevole Mariangela Matera (FdI) in merito al rinnovo degli incentivi per le assunzioni di giovani under 35, donne e lavoratori dell’area ZES:

«Il Governo Meloni rinnova gli incentivi all’assunzione di giovani under 35, donne e lavoratori dell’area ZES, ma solo a condizione che le aziende garantiscano un salario giusto. Si tratta di misure concrete che puntano a promuovere lavoro di qualità.

Allo stesso tempo rafforziamo le tutele per i rider, contrastando il crescente fenomeno del caporalato digitale. Così come dichiarato dalla nostra premier Giorgia Meloni, il lavoro non è uno spot e non si fonda sulla propaganda, ma si costruisce attraverso le contrattazioni. Ne è un esempio quanto accaduto in Puglia, dove è stata approvata una legge regionale ideologica sul salario minimo per i servizi di portierato nelle sedi regionali: il risultato è che i lavoratori si sono ritrovati con una retribuzione più bassa rispetto al passato. Salvaguardare seriamente la precarietà, non è propaganda, ma un impegno reale per difendere chi ogni giorno contribuisce alla crescita della nostra Nazione»