C’è stato un momento in cui donne e uomini hanno smesso di tracciare le loro vite, scegliendo un’altra azione: quella dell’intrecciare.

Tracciare è un atto che si compie in solitudine. È la linea retta di chi percorre il proprio cammino guardando solo ai propri passi. Intrecciare, invece, è un’arte complessa: lasciare che il proprio filo incontri quello dell’altro, senza pretendere di dominarne il ritmo. Ed è in quell’incontro che qualcosa cambia e prende vita. I fili cessano di essere soli e l’intreccio si rivela in tutta la sua bellezza.

In occasione del 25 Aprile, desideriamo ricordare le migliaia di donne e uomini che, di fronte alle atrocità della storia, hanno smesso di tracciare per scegliere di intrecciare le loro storie, il dolore e, soprattutto, la speranza. La sezione ANPI di Andria promuove alcuni momenti di incontro e riflessione per condividere con la cittadinanza i valori della memoria e della democrazia.

La giornata prenderà avvio con la partecipazione alla commemorazione istituzionale promossa dall’Amministrazione comunale.

Alle ore 9.30 in via Lotti e Saccotelli (angolo via Pietro I Normanno) la Sezione renderà omaggio ai suoi concittadini Giuseppe Lotti e Vincenzo Saccotelli martiri delle Fosse Ardeatine.

A seguire, alle ore 11.00, si terrà l’iniziativa “Pane Pomodoro in Libertà”, presso il locale Pane e Pomodoro in Piazza la Corte n. 7. Un appuntamento per ritrovarsi e rinnovare, anche attraverso gesti semplici, il valore della Resistenza e della Costituzione della Repubblica.

Allora, oggi, cosa stiamo scegliendo? Di tornare a tracciare o rafforzare il nostro intreccio?

Rafforzarlo è una responsabilità civile. Perché è solo nell’intreccio che la memoria si fa presenza viva, e non sbiadisce.