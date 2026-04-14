La domenica della prima volta. Anzi, delle prime volte. A cominciare dal primo successo in trasferta della Fidelis nel 2026, quello ottenuto alla “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana: 2-0 alla Virtus che è arrivato dopo cinque sconfitte esterne di fila per gli andriesi.

A proposito della domenica delle prime volte: a firmare il terzo successo in trasferta della stagione per la Fidelis ci hanno pensato due laterali: Eder Allushaj, schierato titolare come 2007 insieme a Tsioungaris, e Mattia Ciracì, 2004, entrato a match in corso. Entrambi hanno realizzato il primo centro con la maglia dell’Andria.

La matematica non è un’opinione, nemmeno nel calcio: 41+3 uguale 44 punti. Sufficienti per vivere senza ansia il finale di stagione. La salvezza diretta è in cassaforte per la Fidelis. Il campionato, però, non è ancora terminato. E domenica, al “Degli Ulivi”, a partire dalle ore 15, arriva la Sarnese. Il mare può e deve attendere…

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