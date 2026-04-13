Martedì 14 aprile alle ore 19.30, presso lo Juventus Official Fan Club ANDRIA “Avv. Giovanni Agnelli” sito in Via Enrico Dandolo, 37/39, ci sarà la presentazione del progetto JUVENTUS TRAINING EXPERIENCE al quale due splendide realtà locali, la P.G.S. Don Bosco “Ruggiero Lorusso” e la A.S.D. ICARO, prenderanno parte. Un pullman di 54 bambini di categoria Pulcini (2015-2016) ed Esordienti (2014-2013) partirà alla volta di Torino dove vivranno un
sogno di tre giorni, chiamato MONDO BIANCONERO.
Vi aspettiamo alla conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’evento.