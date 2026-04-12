Pubblichiamo la nota stampa di Luigi Del Giudice a margine dell’ultimo consiglio comunale di Andria:

«L’ultimo Consiglio Comunale ci ha consegnato un’immagine amara della gestione della macchina amministrativa del Comune di Andria.

Di fronte alla discussione su un debito fuori bilancio, abbiamo assistito a un copione che purtroppo tende a ripetersi: l’individuazione di un “colpevole” tra i dipendenti, prontamente additato e sottoposto a provvedimento disciplinare. È troppo semplice, quasi scontato, puntare il dito contro l’anello più esposto di una catena complessa. Ma la realtà è che i dipendenti comunali sono spesso trasformati nel parafulmine di inefficienze che hanno radici ben più profonde e responsabilità che risiedono molto più in alto.

Questa amministrazione dichiara di voler porre “le persone al centro”. Tuttavia, a guardare bene, sembrano poste al centro di un bersaglio, non di un progetto di crescita. Invece di essere valorizzato come il motore pulsante della città, il personale viene utilizzato come scudo umano per coprire mancanze squisitamente politiche. Un’amministrazione che non rispetta i propri collaboratori difficilmente potrà garantire un servizio autentico ai propri cittadini. Dietro ogni pratica non c’è solo un numero, ma un volto e una vita che meritano rispetto, non una burocrazia punitiva».