Il 20 marzo scorso si è tenuto ad Andria l’incontro tra l’AIPA, associazione che raccoglie diverse aziende produttive andriesi, e l’amministrazione comunale, con la presenza degli assessori Loconte, Troia e Vilella. Al centro del confronto le proposte contenute nel documento elaborato dalle imprese sulla rigenerazione delle aree produttive della città, affrontate in relazione ai tempi, alle risorse disponibili e alla necessità di costruire un partenariato costante ed efficace per affrontare i temi dell’innovazione e dello sviluppo economico e urbano.

L’assessore Loconte ha assicurato che l’ufficio tecnico è già al lavoro per presentare un progetto di manutenzione straordinaria stradale della Zona PIP, come primo passo concreto per il ripristino dell’area, dichiarando la disponibilità dell’amministrazione a un lavoro comune e continuativo con la partecipazione attiva delle associazioni. Gli altri amministratori presenti si sono impegnati a verificare nel bilancio comunale le risorse disponibili per avviare il risanamento, anche alla luce della chiusura della decennale questione dei conguagli sui prezzi delle aree.

L’incontro si è concluso con un accordo su una prima fase progettuale per i fondi ZES e sullo sviluppo del partenariato. Le imprese hanno proposto di elaborare proposte progettuali che il Comune potrà trasformare in progetti eseguibili, bandi e iniziative pubbliche, coinvolgendo anche i gestori di servizi essenziali come fibra e internet, rete gas ed energia.

Il verbale redatto dall’AIPA fissa dieci punti concreti: la presentazione di una prima proposta alla ZES entro la scadenza del bando per le zone industriali prevista a maggio; la definizione di un master plan per la rigenerazione delle aree produttive su opere, sicurezza e innovazione energetica; lo sviluppo di un partenariato pubblico-privato capace di individuare bandi e risorse; l’assegnazione delle aree ancora inutilizzate del PIP per funzioni di servizio come mensa, coworking, strutture formative e congressuali e hub per l’innovazione digitale; l’individuazione immediata delle risorse di bilancio pubblico per il PIP; la convocazione di un tavolo con i gestori di utilities per affrontare la questione della fibra e di internet; l’apertura di un dialogo su temi ancora irrisolti come rifiuti, IMU e sicurezza basata su intelligenza artificiale; la realizzazione di un polo di startup innovative in raccordo con il mondo tecnico e universitario; l’individuazione di nuove aree produttive sostenibili; e infine l’accelerazione della partecipazione del Comune alle procedure autorizzative della ZES.

Le parti si incontreranno nuovamente ad inizio aprile per avviare l’attuazione degli impegni condivisi.

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