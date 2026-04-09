Il Dipartimento nazionale per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha deciso di prorogare la scadenza per presentare la propria candidatura nel bando di selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile. Il bando scadrà alle ore 14 del 16 aprile 2026 ed interessa giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti. Per il CALCIT sono previsti 5 posti grazie alla grande rete del FAVO.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità di crescita personale offerta ai giovani che consiste in un impegno continuativo di 12 mesi per un fine solidaristico nell’ambito di specifici progetti con un rimborso mensile pari a 507,30 euro. La finalità principale del Servizio Civile Universale è quella di concorrere alla difesa della patria, non con mezzi militari, ma attraverso la realizzazione di principi costituzionali di solidarietà sociale, la promozione della cooperazione a livello nazionale e internazionale, la salvaguardia del patrimonio della Nazione – con particolare riferimento all’ambiente, il contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani che vi partecipano.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione entro le ore 14.00 del 16 aprile 2026, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’ indirizzo https:// domandaonline.serviziocivile. it.

Sui siti internet del Dipartimento https://www. politichegiovanili.gov.it/ e w ww.scelgoilserviziocivile.gov. it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

Ricordiamo che è possibile presentare domanda per un solo progetto di Servizio Civile e consigliamo di leggere attentamente il Bando prima di inviare la domanda.