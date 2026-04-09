Il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio traccia il bilancio della consiliatura 2020-2025. «Si conclude oggi il mio mandato come Presidente del Consiglio Comunale di Andria. Un percorso portato avanti con coerenza, serietà e rispetto delle istituzioni, sempre orientato al bene della comunità».

Negli ultimi cinque anni il Consiglio Comunale ha registrato risultati significativi:

100 sedute consiliari

652 provvedimenti approvati , tra cui atti strategici per infrastrutture, urbanistica, sanità e servizi comunali

, tra cui atti strategici per infrastrutture, urbanistica, sanità e servizi comunali 224 debiti fuori bilancio gestiti , a tutela della stabilità finanziaria dell’Ente

, a tutela della stabilità finanziaria dell’Ente 120 conferenze dei capigruppo, momenti di confronto su temi cruciali come sanità, Multiservice e coordinamento istituzionale

Tra le principali realizzazioni:

Programmi di rigenerazione urbana e edilizia sociale nelle aree A.R.I.A., A.C.Q.U.A. e T.E.R.R.A.

Interventi di viabilità e completamento di arterie strategiche della città

Grande adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord-barese, con il raddoppio della tratta Andria-Barletta e le opere di urbanizzazione realizzate da Ferrotramviaria

Digitalizzazione e aggiornamento del Piano Regolatore Generale e modernizzazione dei regolamenti comunali

Un particolare impegno è stato dedicato all’aula consiliare, migliorata nell’arredo e nel sistema audio, trasformata in uno spazio aperto alla collettività. L’aula è stata sin dall’inizio utilizzata per incontri culturali e momenti di partecipazione, valorizzando il ruolo del Consiglio come luogo di dialogo con la città.

«Ringrazio tutti i consiglieri comunali, La Segretaria Generale, La Sindaca, la Giunta e tutti i dipendenti comunali che hanno collaborato con l’Ufficio di Presidenza. Il loro supporto è stato fondamentale per garantire un’attività consiliare efficiente e orientata all’interesse della città», conclude Vurchio.

«Il lavoro svolto in questi cinque anni rappresenta una base solida su cui continuare a costruire il futuro di Andria»