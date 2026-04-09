Il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio traccia il bilancio della consiliatura 2020-2025. «Si conclude oggi il mio mandato come Presidente del Consiglio Comunale di Andria. Un percorso portato avanti con coerenza, serietà e rispetto delle istituzioni, sempre orientato al bene della comunità».
Negli ultimi cinque anni il Consiglio Comunale ha registrato risultati significativi:
- 100 sedute consiliari
- 652 provvedimenti approvati, tra cui atti strategici per infrastrutture, urbanistica, sanità e servizi comunali
- 224 debiti fuori bilancio gestiti, a tutela della stabilità finanziaria dell’Ente
- 120 conferenze dei capigruppo, momenti di confronto su temi cruciali come sanità, Multiservice e coordinamento istituzionale
Tra le principali realizzazioni:
- Programmi di rigenerazione urbana e edilizia sociale nelle aree A.R.I.A., A.C.Q.U.A. e T.E.R.R.A.
- Interventi di viabilità e completamento di arterie strategiche della città
- Grande adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord-barese, con il raddoppio della tratta Andria-Barletta e le opere di urbanizzazione realizzate da Ferrotramviaria
- Digitalizzazione e aggiornamento del Piano Regolatore Generale e modernizzazione dei regolamenti comunali
Un particolare impegno è stato dedicato all’aula consiliare, migliorata nell’arredo e nel sistema audio, trasformata in uno spazio aperto alla collettività. L’aula è stata sin dall’inizio utilizzata per incontri culturali e momenti di partecipazione, valorizzando il ruolo del Consiglio come luogo di dialogo con la città.
«Ringrazio tutti i consiglieri comunali, La Segretaria Generale, La Sindaca, la Giunta e tutti i dipendenti comunali che hanno collaborato con l’Ufficio di Presidenza. Il loro supporto è stato fondamentale per garantire un’attività consiliare efficiente e orientata all’interesse della città», conclude Vurchio.
«Il lavoro svolto in questi cinque anni rappresenta una base solida su cui continuare a costruire il futuro di Andria»