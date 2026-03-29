Una offerta per l’acquisizione del mattatoio comunale di Andria è stata validata nei giorni scorsi. La società Tenuta San Martino riconducibile ad una famiglia andriese, si è aggiudicata il bene per circa 2,3 milioni di euro. Il bene comunale era nell’ elenco delle auspicate alienazioni che l’ ente metteva in vendita nel piano di rientro pluriennale. Valutato inizialmente 3,7 milioni, il mattatoio (che mai ha accolto realmente questa attività ma ospita attualmente la confraternita Misericordia di Andria) ha trovato un acquirente dopo l’ ennesimo esperimento di asta.