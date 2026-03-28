Si è riunito ieri, presso la sede ANCI di Bari, il Coordinamento ANCI Giovani Puglia per il rinnovo degli organi regionali, con l’elezione del Coordinatore, del Vicecoordinatore vicario e dei Vicecoordinatori provinciali.

L’incontro, presieduto dalla Presidente Fiorenza Pascazio, è stato anche occasione di confronto e approfondimento sui principali temi che riguardano i Comuni pugliesi, con particolare attenzione alle politiche giovanili, tra criticità e opportunità, anche in vista della XV Assemblea nazionale ANCI Giovani, in programma il 17 e 18 aprile 2026 a Napoli.

Nel corso della riunione è stato eletto all’unanimità Michele Vinella, Sindaco di Putignano, quale nuovo Coordinatore regionale della Consulta ANCI Giovani Puglia. Vinella succede a Gianfranco Palmisano, Sindaco di Martina Franca. Eletti inoltre, Paolo Giacovelli (Comune Locorotondo) come Vicecoordinatore vicario e, quali Vicecoordinatori provinciali: Felice Addario (Corato), Mario Cagiano (Foggia), Marika Fumarola (Castellaneta), Rebecca Santoro (Cursi), Mario Schena (Fasano) e Viviana Di Leo (Andria). L’elezione rappresenta un segnale di unità e coesione anche tra i giovani amministratori pugliesi, in linea con la migliore tradizione dell’Associazione.