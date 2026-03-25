In occasione degli incontri di calcio “A.S.D. Barletta 1922 – Real Normanna” e “S.S.D. Fidelis Andria 2018 – Ssdarl Taurus Acerrana 1926”, entrambi valevoli per il campionato di Serie D, girone H, ed in programma domenica 29 marzo alle ore 16.00 rispettivamente presso gli stadi comunali “Cosimo Puttilli” di Barletta e “Degli Ulivi” di Andria, il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Flavia Anania, in conformità alle valutazioni espresse dalle Forze di Polizia, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania.

I provvedimenti sono stati adottati al fine di prevenire possibili turbative dell’ordine e della

sicurezza pubblica, scongiurare situazioni di rischio per l’incolumità dei cittadini e

assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive in condizioni di massima

sicurezza.