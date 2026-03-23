Che valore ha l’autenticità in un mondo in cui si è costantemente esposti? Con la presentazione di venerdì 27 marzo, ore 19:30, ad Andria, inizia il tour primaverile de “Il profilo migliore”, romanzo d’esordio della giovane molfettese Sara Fiumefreddo. A un anno esatto dalla pubblicazione, avvenuta con la casa editrice milanese Another Coffee Stories, l’autrice incontrerà i lettori nella Libreria 2000- Centro didattico in via Bologna 1.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Oltre la lettura- Percorsi condivisi”, sarà moderato dalla giornalista andriese Roberta Sgaramella.

Il libro, un ibrido tra uno young adult e un romanzo di formazione, racconta la storia di Monica Spedicato, 24enne pugliese allergica ai social e al mondo esterno, la cui vita cambia nel momento in cui un video che la vede protagonista in una situazione buffa diventa virale. Quando Monica diventa un’influencer controcorrente in pigiama, grazie alle mosse della sua migliore amica, Carmen Rizzo, si ritroverà a fare i conti con un mondo spietato, ma soprattutto con se stessa e con i propri limiti.

Con un linguaggio fresco e diretto, capace di parlare ai giovani in maniera semplice ma non banale, la giovane autrice molfettese propone un romanzo che invita a riflettere su temi caldi. Dall’importanza dell’amicizia in tutte le sue sfumature al rapporto contraddittorio con i social media, passando per il filo sottile che separa l’essere dall’apparire, “Il profilo migliore” offre uno spaccato divertente sul mondo attuale, con uno sguardo rivolto alla generazione Z.