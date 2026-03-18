Nella serata di ieri, a causa delle incessanti piogge, sul primo tratto della tangenziale, quello di immissione provenendo da Corato verso l’autostrada, si sono determinati due cedimenti del manto stradale che hanno provocato l’apertura di grosse buche che hanno causato la rottura dei pneumatici di diverse autovetture in transito. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale congiuntamente alla Polizia di Stato, la Multiservizi, oltre al Dirigente e l’Assessore ai Lavori Pubblici per verificare l’accaduto.

Dal comune spiegano in una nota che «purtroppo nei giorni precedenti non erano giunte segnalazioni in merito e il tratto in questione non presentava particolari criticità. Circa un anno fa la stessa tangenziale, nel tratto successivo e per circa 3 km è stata asfaltata e messa in sicurezza sul tratto fortemente dissestato e proprio in queste settimane gli Uffici sono al lavoro per appaltare altri lavori di messa in sicurezza su ulteriori tratti della stessa tangenziale. Per fortuna non ci sono stati incidenti, ma solo danni alle autovetture».

«La sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta, ed è per questo che siamo al lavoro per reperire risorse per poter rendere la manutenzione stradale una azione costante. Grazie a questo lavoro sono in corso di definizione tre misure di finanziamenti regionali e statali, per un totale di circa 4 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere anche fondi bilancio comunale. Sono risorse preziose con le quali con il Settore Lavori Pubblici stiamo predisponendo i progetti per i nuovi interventi da destinare alla messa in sicurezza di ulteriori strade urbane ed extraurbane». Così Mario Loconte assessore ai lavori pubblici sui fatti accaduti ieri sera sulla tangenziale.