Esordio vincente. Nella prima giornata di serie C del campionato maschile regionale a squadre, il Circolo Tennis Andria ha superato in casa la formazione del Circolo Tennis di Ostuni con il risultato di 5-1.

I singolari

La vittoria nella giornata di campionato è stata costruita sulla sfide di singolare. Nette sia quella del numero uno andriese Andrea Paciello su Francesco Parlante (6/0 6/1) e quella dello “straniero” di casa, lo spagnolo Alonso José Dominguez che non ha concesso neanche un game all’avversario Giammaria Monopoli (6/0 6/0). L’under di casa Roberto Chieppa è stato sconfitto con un doppio 6/2 dal pari età di Ostuni Marco Santoro.

La vera battaglia è stata tra i numeri due delle rispettive formazioni Carlo Gemelli per il CT Andria e Enrico Fioravante per Ostuni. Il tennista di casa, sotto per 6/2 4/0, è riuscito a ribaltare la partita chiudendo con il punteggio di 2/6 7/5 6/4.

I doppi

Più agevole il match di Paciello/Dominguez che in meno di un’ora hanno chiuso la partita con il punteggio di 6/1 6/0 sulla coppia Enrico Fioravante e Simone Turrisi. Lotta punto a punto invece nell’ultimo doppio che ha visto scendere in campo Roberto Chieppa con il maestro Stefano Petruzzelli. La coppia andriese ha portato a casa il match con il punteggio di 7/5 7/6 contro Giammaria Monopoli e Francesco Parlante.

“Ora testa a domenica prossima – ha detto il direttore sportivo del CTA Riccardo Chieppa – per la sfida in trasferta sui campi veloci del CT Trepuzzi. E’ una squadra neo promossa nella categoria ma già piuttosto ambiziosa, visto l’ottimo pareggio ottenuto per 3-3 sui campi del CT Barletta nella prima giornata. Come al solito daremo il 100% perchè ogni punto è importante”.

Come funziona la competizione

Il campionato regionale squadre di Serie C di Tennis vede quest’anno quattro gironi da cinque squadre. Il CTA è nel girone 4 insieme a CT Ostuni ci sono, Ellebi Play Tennis Trepuzzi, CT Barletta, Asd Country Club Molfetta.

In ogni giornata si affrontano due squadre che disputano 4 singolari e 2 doppi al meglio dei tre set. Ogni match vinto dà diritto ad un punto. In caso di 4 o più vittorie si porta a casa la sfida e si guadagnano due punti nella classifica del girone. In caso di parità per 3-3, la squadre dividono un punto a testa.

Si qualificano ai play off regionali le prime due squadre classificate nel girone.