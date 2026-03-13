Andria è il capoluogo pugliese con il dato della raccolta più alto in assoluto. E’ stata raggiunta nel corso dell’anno 2024 la percentuale del 76%, con un incremento dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Per questo ha ottenuto anche quest’anno il riconoscimento di Comune Riciclone. La cerimonia questa mattina a Bari presso la Casa delle Culture, nell’ambito della quinta edizione dell’EcoForum Puglia “Rifiuti in circolo: soluzioni per un territorio sostenibile”.

Un evento, promosso da Legambiente, per discutere e approfondire le sfide e le opportunità legate alla gestione dei rifiuti e all’economia circolare, individuando soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e virtuoso per la regione. Al termine del convegno la consegna dei riconoscimenti. Per Andria presente la Sindaca avv. Giovanna Bruno e l’Assessore alla Qualità della Vita, avv. Savino Losappio: a loro è stato consegnato il riconoscimento.

«Questo prestigioso risultato è frutto di un lavoro quotidiano costante – spiega l’Ass. Losappio – basato soprattutto sull’affidabilità del servizio e sull’attività di sensibilizzazione. Devo ringraziare la maggior parte dei cittadini per la sensibilità mostrata al tema. Devo ringraziare, altresì, le ditte che svolgono il servizio di igiene urbana con i loro lavoratori per la professionalità mostrata. Sono certo che questo risultato farà bene all’ambiente ed auspico possa essere premiato con benefici economici da riversare in favore dei cittadini. Non abbiamo altra scelta che differenziare i rifiuti, sia a tutela dell’ambiente sia per ridurre drasticamente l’indifferenziato da portare in discarica, il cui costo di smaltimento è eccessivamente oneroso da sostenere».

«Anche quest’anno portiamo a casa un risultato brillante, primo su tutto il territorio – dichiara la Sindaca Bruno – Andria è il primo comune capoluogo di Puglia per la percentuale di differenziata. Questo dato ci premia per gli sforzi sul continuo e quotidiano lavoro di monitoraggio e di intervento contro gli sporcaccioni che sono ancora troppi e ai quali non diamo e non daremo tregua, pur nelle difficoltà oggettive a fare questo tipo di lavoro. Se il dato continua ad aumentare significa che siamo suylla strada giusta».