La Città di Andria partecipa alla 18esima edizione del Salone dell’olio extravergine d’oliva tipico e di qualità “Olio Capitale”, in corso a Trieste fino a domenica 15 marzo. Presente il Vicesindaco e Assessore alle Radici Cesareo Troia, insieme a numerose aziende olivicole andriesi. Questa edizione è dedicata ai giovani produttori e al futuro dell’olivicoltura: 230 espositori da 14 regioni italiane e uno dalla Croazia, nonché buyer da 13 Paesi.

L’evento è realizzato dalla Camera di commercio Venezia Giulia, co-organizzato dal Comune di Trieste, Unioncamere e Isnart, con partner l’Associazione nazionale delle Città dell’olio di cui l’assessore Troia è Vicepresidente Vicario nazionale e Coordinatore regionale per la Puglia.

«Anche quest’anno, la Puglia con i produttori dei comuni delle “Città dell’olio”, tra cui Andria, sono a Trieste per raccontare l’eccellenza del loro olio e del proprio territorio. Un ringraziamento particolare all’Assessore Paolicelli della Regione Puglia per aver sostenuto anche quest’anno l’iniziativa. “Olio capitale” rappresenta oltre i confini della Puglia una opportunità straordinaria per il nostro territorio. Il ruolo di Città dell’Olio è quello di trasferire elementi culturali in termini di agricoltura, sviluppo economico, turismo e salute in questo scenario internazionale».

“Olio Capitale”, infatti, è da sempre un punto di riferimento e di incontro per centinaia di operatori del settore e un appuntamento per il pubblico, che può così conoscere da vicino i produttori, le caratteristiche degli oli e le provenienze.