Lo ha sottolineato più volte nei suoi interventi la Sindaca Giovanna Bruno: Andria deve recuperare la memoria di tutti i cittadini illustri che hanno contribuito a far conoscere la città fuori da questo territorio. E se con Farinelli la Città di Andria ha avviato un percorso di conoscenza e valorizzazione reciproca con la città di Bologna ed il Centro Studi Farinelli, suggellato nel mese di Febbraio con una serie di iniziative che celebravano questo andriese noto in tutta Europa, adesso si torna a valorizzare un altro percorso: quello con la città di Foligno a cui è legata la città di Andria nelle persona di Ettore Tesorieri.

Nato ad Andria il 6 giugno 1553, notaio e cancelliere del comune di Foligno, è ricordato per essere stato un compositore e poeta: fu lui ad inventare nel 1613 uno dei simboli per eccellenza di Foligno, la “Giostra della Quintana”, la competizione cavalleresca tutt’ora esistente. Fonti storiche attestano questo dato ed anche l’Ente Giostra della Quintana ha pubblicato un volume dal titolo “Ettore Tesorieri cancelliere, musicista, poeta”, che celebra questo andriese doc.

Di lui e del recupero della sua memoria si occupò la Pro Loco di Andria nei primi anni 2000, quando avviò anche un gemellaggio proprio con la città di Foligno. Di questo si è tornati a parlare nel corso di un incontro a Palazzo di Città tra il Sindaco Giovanna Bruno, l’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari e l’Assessore alle Radici Cesareo Troia insieme al nuovo direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco – APS di Andria, proprio con l’obiettivo di rilanciare la conoscenza di questi personaggi illustri di cui la città, soprattutto i più giovani, ha poca memoria.

Ma v’è di più: il percorso con Foligno si inserisce anche nel solco del legame che la Città di Andria ha avviato con tutte le città Federiciane. Nelle prossime settimane la prima cittadina si recherà a Jesi per siglare il protocollo d’intesa tra le due città per valorizzare la figura di Federico II. Ebbene anche Foligno è città federiciana con un profondo legame storico con l’imperatore Stupor Mundi: nato a Jesi, Federico II visse fino all’età di 4 anni proprio nella cittadina umbra. Anche con il nuovo Direttivo (composto da Vincenzo Lombardi Presidente, Liana Furlani Vice Presidente, Michele Guida Tesoriere, Giuseppina Cecilia Matera Segretaria e i consiglieri Cesare Cristiani Vincenzo Zito e Nicola Quacquarelli) l’Amministrazione dunque prosegue nella collaborazione per tutte le attività che serviranno a valorizzare e a far conoscere la Città di Andria. La Sindaca ha colto l’occasione per ricordare, non solo alla Pro Loco ma a tutte le associazioni del territorio, che le nuove costruzioni realizzate nell’ambito dei Pinqua prevedono spazi sociali a cui si potrà accedere in considerazione delle istanze di tutte le associazioni che hanno necessità e una certa rilevanza sul territorio. Una buona occasione per aprire nuove sedi sociali sul territorio.