Ad Andria torna il progetto dedicato alla mobilità sostenibile e alla salute dei più piccoli: “Andria cammina a scuola – PediBus 2026”. L’iniziativa invita gli alunni delle scuole della città ad andare a scuola a piedi, in gruppo e in sicurezza, promuovendo uno stile di vita sano e una maggiore attenzione all’ambiente.

Le iscrizioni al PediBus sono aperte fino al 17 marzo e tutte le scuole partecipanti sono ufficialmente in gara: l’istituto che registrerà il maggior numero di iscritti riceverà uno speciale riconoscimento da parte del Comune. Sarà consegnata la targa ufficiale “Scuola più green di Andria 2026” nell’ambito di una cerimonia di piantumazione di un albero nel cortile della scuola vincitrice, simbolo dell’impegno per un futuro più sostenibile.

Tutti i bambini che parteciperanno al PediBus riceveranno un attestato di partecipazione, mentre i canali ufficiali del Comune dedicheranno una menzione speciale all’iniziativa e alle scuole coinvolte.

Il progetto “Mo.S.A.” punta a ridurre il traffico intorno agli istituti, migliorare la qualità dell’aria e rafforzare il senso di comunità tra studenti, famiglie e scuola. L’invito è rivolto a tutti gli alunni e alle famiglie: camminare insieme verso la scuola è un piccolo gesto che può fare una grande differenza, per se stessi e per la crescita dei bambini e naturalmente per la città.