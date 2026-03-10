Terminato un altro cantiere in città: si tratta del cantiere relativo alla Pubblica illuminazione, nell’ambito del progetto “Centrare le Periferie”. Si sono conclusi ieri, infatti, i lavori di realizzazione della pubblica illuminazione nel quartiere Monticelli, in particolare sulle strade di via Pasteur, via Vignale, via Zeppelin, via Stradivari, via Mayer, via B. Cremonini, via Cavallieri, via Barsanti, via Evans, via Tartaglia, via Mercalli, via Tolomeo, via Zentrini. I lavori erano stati affidati alla fine del mese di ottobre 2025. La vicenda risale al 2016 ma solo ora può trovare concretizzazione, come detto, grazie alla risoluzione della titolarità dei tratti della viabilità interessata dal progetto.

«Si tratta di strade spontanee adibite a pubblico transito da decenni – spiega l’Assessore al Quotidiano con delega ai Lavori Pubblici, arch. Mario Loconte – per le quali era stata precedentemente sbloccata tutta la procedura di acquisizione al patrimonio della titolarità delle sedi stradali che ha consentito poi di realizzare il progetto esecutivo e procedere alla cantierizzazione delle opere oggi concluse.

Era un intervento particolarmente atteso che ha portato l’illuminazione pubblica nella periferia prossima alla viabilità dello stadio Sant’Angelo dei Ricchi, in un quartiere, Monticelli (zona nord), che sta vivendo una profonda trasformazione anche grazie al progetto A.R.I.A. dei Pinqua che oggi, intorno alla nuova stazione nord, vede già realizzata una nuova viabilità, nuove aree verdi, parcheggi, piste ciclabili, abitazioni e servizi che stanno qualificando un pezzo di città da decenni slabbrato ed incompiuto. Continueremo a lavorare per queste strade perché si possano realizzare anche le manutenzioni stradali, mediante la posa dell’asfalto».

«Abbiamo sbloccato e risolto, con perseveranza e con la collaborazione degli Uffici – ricorda la Sindaca Giovanna Bruno – una situazione che risultava completamente ferma da oltre un decennio. Non si tratta di un intervento isolato: stiamo lavorando infatti a situazioni simili che toccano altri quartieri della città, con un solo obiettivo, quello cioè di portare i servizi laddove servono, nel rispetto delle regole».