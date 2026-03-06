La Giunta Comunale nella seduta di ieri ha deliberato sulla presa d’atto della presentazione della proposta di partenariato pubblico privato per l’affidamento in concessione degli impianti della illuminazione pubblica ai fini della realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, adeguamento normativo nonché di gestione degli stessi per il Comune di Andria.

La presa d’atto si accompagna alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata, in quanto finalizzata al miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica con il raggiungimento di obiettivi ambientali, economici e sociali coerenti con i documenti programmatici dell’Ente; a questo seguirà la pubblicazione – nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale – del relativo avviso ex art. 193 comma 4 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per la presentazione di eventuali ulteriori proposte relative al medesimo intervento. A questo step procedimentale si è giunti all’indomani della valutazione della proposta giunta già nel maggio 2025.

«Questa Amministrazione conferma, con questo intervento, l’attenzione tra gli altri anche ai temi energetici e della sostenibilità ambientale – afferma l’Assessore al Quotidiano con delega al Patrimonio, arch. Mario Loconte -. Dopo aver già avviato l’adesione a Consip per l’efficientamento degli impianti termici degli edifici comunali, con quest’ultima delibera approvata oggi in Giunta diamo corso all’iter per realizzare l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Si tratta di percorsi grazie ai quali si creano le condizioni per ridurre i costi dei consumi energetici per l’Ente, con contestuale possibilità di investimento a costo zero per le casse comunali nonché per migliorare ed estendere il servizio, in questo caso, anche della pubblica illuminazione».