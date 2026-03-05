Il Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi, e il presbiterio diocesano annunciano la morte di don Giuseppe Lomuscio e lo affidano al Signore, buon Pastore, grati a Dio Padre, ricco di misericordia, per il suo ministero sacerdotale vissuto sino alla fine nell’amore generoso e nel servizio instancabile.

Don Peppino, come da tutti conosciuto, era nato ad Andria il 15 agosto del 1936. Ordinato sacerdote dal Vescovo Mons. Francesco Brustia, nella Chiesa Cattedrale, il 29 giugno 1965, ha svolto il suo ministero ad Andria come vice parroco nella Parrocchia Maria SS. dell’Altomare e successivamente nella Parrocchia S. Francesco d’Assisi. Nel 1979 don Peppino è chiamato nuovamente al servizio nella Parrocchia Maria SS. dell’Altomare come Rettore del Santuario e nel 1995 è nominato parroco della Parrocchia San Nicola di Mira. Nel 1996 è nominato Assistente diocesano del Settore Adulti di Azione Cattolica.

Nel corso del suo lungo ministero don Peppino si è sempre distinto per la fedeltà agli impegni assunti dinanzi al Signore e alla Chiesa. In lui sono risaltate in modo particolare le virtù di un sacerdote che ha accompagnato spiritualmente intere generazioni di laici e di confratelli presbiteri, disponibile nell’ascolto di giovani e adulti, capace di formare uomini e donne ad una misura alta della vita cristiana, nella fedeltà al Vangelo e nel dialogo con la cultura e il mondo contemporaneo, sempre investendo sulla presenza nella Chiesa di cristiani corresponsabili.

La sua testimonianza possa essere accolta nella nostra Diocesi di Andria come esempio luminoso e appassionato di una vita totalmente spesa a servizio del Regno di Dio.

La salma di don Peppino è vegliata presso la Chiesa di San Domenico. Il rito funebre sarà celebrato venerdì 6 marzo, alle ore 16.00, nella Chiesa Cattedrale.