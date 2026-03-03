“Ciak, si gira” nella città di Andria dove da ieri sono partite le riprese del lungometraggio intitolato “Reel” diretto dal regista andriese Gianni Quinto, supportato dall’amministrazione comunale e diversi imprenditori locali. L’intero film è ambientato nella città federiciana, una sorta di ritorno alle radici per Quinto che 25 anni fa ha lasciato la sua città natale trasferendosi a Roma. Il lungometraggio racconta la contrapposizione tra gli effetti negativi dei social, come la dipendenza dei telefonini, e la bellezza delle proprie radici, il senso d’appartenenza a simboli identitari come l’ulivo.

Radici che vengono raccontate attraverso luoghi simbolo della città di Andria. Per il regista, un vero e proprio viaggio nel passato e nei ricordi.

Nomi di spessore nel cast tra cui Maurizio Battista, Michele Sinisi, Federica Calderoni e Nicola Nocella, pugliese d’origine essendo nato a Terlizzi. Prima della carriera d’attore ha anche lavorato nel centro commerciale di Andria.

Per Nicola Nocella far parte del progetto “Reel” era una vera esigenza. L’occasione per lanciare un messaggio alle giovani generazioni.

