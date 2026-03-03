Lunedì 09 marzo alle ore 19.00, presso la Sala Conferenze del Chiostro San Francesco, l’Intergruppo consiliare “Cultura, Salute e Ambiente”, unitamente al Forum Ambientalista, organizza un convegno riguardante il Referendum sulla Riforma della Giustizia che avrà il suo traguardo i giorni del 22-23 marzo prossimi, nel corso del quale saranno illustrate da prestigiosi relatori le ragioni del SI e le ragioni del NO.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Stefano MASSARO, con la introduzione del Prof. Avv. Giuseppe LOSAPPIO, Ordinario di Diritto Penale presso l’UNIBA, che ricostruirà l’iter che ha condotto alla indizione del Referendum.

Ad illustrare le ragioni del SI saranno presenti il dott. Francesco BRETONE, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari e l’avv. Giuseppe CIOCE; mentre, le ragioni del NO saranno illustrate dagli avvocati Domenico DI TERLIZZI e Bepi MARALFA.

Le conclusioni saranno affidate ad Andrea IEVA, studente del Liceo Statale “Carlo Troya” di Andria.

Ormai entrati nel vivo della campagna referendaria, il convegno si propone l’obiettivo di fornire una analisi puntale di tutte le questioni sottese al quesito referendario, andando al cuore dei problemi, nel tentativo di semplificare questioni diverse e tecnicamente molto complesse al fine di fornire ai cittadini ogni utile strumento per una espressione consapevole del loro voto.