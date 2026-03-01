Da lunedì 2 marzo prossimo e fino al 24 marzo saranno realizzate in città le riprese del lungometraggio dal titolo provvisorio “REEL”, diretto da Gianni Quinto e prodotto da Nemo Produzioni APS, in collaborazione con Città di Andria – Assessorato alle Radici e alcune aziende del territorio.

Un progetto cinematografico dedicato ad Andria, alla sua storia, alla sua eredità culturale, ai suoi legami identitari con uno sguardo all’attualità. Dopo i casting dello scorso 20 febbraio si procede ora con il set.

Come anticipato nei giorni scorsi i dettagli del progetto saranno presentati in conferenza stampa lunedì 2 marzo alle ore 11,00 sul set che sarà allestito in Corso Cavour angolo via Bologna, alla presenza del regista Gianni Quinto, di parte del cast e dell’Amministrazione Comunale. Il progetto cinematografico “REEL” di Gianni Quinto prevede la presenza di attori quali Nicola Nocella, Maurizio Battista, Gegia, Adelmo Togliani, Michele Sinisi, Federica Calderoni e ha come tema la dipendenza dai social.

«Racconta il contrasto tra la bellezza autentica della realtà e l’ineluttabilità del digitale, tra le radici profonde dell’identità e la velocità effimera dell’immagine contemporanea – anticipa il regista Gianni Quinto – Per questo motivo Andria non è soltanto una location, ma parte integrante della narrazione. Il centro storico, con i suoi vicoli, le pietre consumate dal tempo, le luci naturali e l’umanità autentica che la attraversa, diventa lo spazio perfetto per evocare le radici, la memoria e il senso di appartenenza. Ringraziamo l’amministrazione di Città di Andria per la sensibilità mostrata nei confronti del progetto e alcune aziende del territorio per il loro prezioso contributo».

«Andria è terra di ulivi e di olio, simbolo millenario di resistenza, cultura e continuità – aggiunge l’Assessore alle Radici con delega al turismo Cesareo Troia – Gli uliveti raccontano una storia fatta di tempo, silenzio e lavoro, in netta contrapposizione con la frenesia del mondo digitale che domina il presente. In questo dialogo tra passato e futuro, Andria rappresenta il luogo ideale per dare corpo visivo ed emotivo al nostro racconto. Ringraziamo il regista e la produzione perché ci dà la possibilità di preservare e valorizzare l’anima della nostra città, restituendola al pubblico attraverso lo sguardo del cinema».