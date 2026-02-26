«Durante la seduta del consiglio comunale di ieri, grazie anche al lavoro della terza commissione da me presieduta e che ha prodotto un importante emendamento, è stato approvato il regolamento per la rottamazione delle cartelle delle entrate comunale: IMU, TARI, TARSU e ICI». Lo scrive Gianluca Sanguedolce, presidente 3^ Commissione Consiliare.

«Chi ha pendenze con il Comune potrà chiedere di pagare il dovuto in comode rate e senza sanzioni e interessi. L’emendamento prodotto e approvato prevede invece che chi ha debiti oltre i 20 e i 50 mila euro potrà pagare subito il 30% e versare la restante parte in 36 o 48 rate, anziché nelle 24 previste dalla norma nazionale. Un provvedimento di carattere eccezionale che si rendeva necessario approvare per aumentare le entrate comunali in una situazione di criticità del nostro Comune che comunque va verso la risoluzione».