Ci sono vittorie e vittorie. Quella nel derby contro il Fasano, Pasquale Catalano l’ha definita “benedetta”. Ha generato tanti benefici per la Fidelis. Uno su tutti: per la classifica. Ora l’Andria può contare su sei lunghezze di vantaggio sulla zona playout, quando mancano nove giornate al termine del campionato di Serie D. Ora l’Andria è più vicina al quinto posto, lontano cinque punti, rispetto alla zona rossa della graduatoria. Riscattato prontamente il beffardo ko di Cardito contro il Nola dai biancazzurri, al secondo successo casalingo di fila.

L’ha sbloccata Andrea Orlandi sul secondo rigore calciato: non segnava dalla prima giornata contro il Ferrandina. L’ha chiusa Alessandro Gatto, al primo centro in maglia Fidelis, dopo i tre realizzati col Nardò in questa stagione.

Nessun rilassamento. E il primo pensiero deve essere sempre quello di raggiungere velocemente la quota-salvezza.

Prossima fermata: il “Giovanni Paolo II”. Nardò contro Andria, domenica prossima, a partire dalle ore 14.30, naturalmente in diretta su Telesveva. Catalano recupera Cipolletta, Giorgione e Tsioungaris, tutti assenti per squalifica con il Fasano. Sarà una gara speciale, inutile nasconderlo, per Alessandro Gatto.

