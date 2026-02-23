La Presidente del Club d’Argento di Andria, Isabella Chicco, a nome di tutto il gruppo ha espresso un sentito ringraziamento a quanti si sono prodigati per la pulizia e il ripristino del giardino della struttura pubblica situata in piazza Murri, nei pressi della scuola “Fermi”, e che ospita il club.

«Un gesto concreto di amore per il territorio – si legge in una nota – che ha visto protagonisti cittadini generosi e attenti al bene comune: Antonio, Leonardo e Gianluca, coadiuvati dalla presenza e dal sostegno del Presidente del Consiglio, dott. Giovanni Vurchio. Sin dalle prime ore del mattino, con impegno e spirito di collaborazione, hanno restituito pulizia e decoro a un parco che da anni versava in condizioni di trascuratezza».

«Quello che è stato fatto – ha aggiunto la presidente – rappresenta un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e senso civico. Il nostro gruppo, che quotidianamente vive e frequenta questi spazi, sente il dovere di ringraziare pubblicamente chi ha dedicato tempo ed energie per restituire dignità e bellezza a un luogo che appartiene a tutta la comunità. Un ringraziamento particolare e sincero va al dott. Giovanni Vurchio, uno come pochi nel panorama politico: una presenza concreta, vicina ai cittadini, capace di dimostrare con i fatti attenzione, sensibilità e spirito di servizio verso la comunità. Il Club d’Argento auspica che questo intervento possa essere l’inizio di una rinnovata attenzione verso gli spazi pubblici e un invito alla collaborazione tra istituzioni e cittadini, affinché il giardino di Piazza Murri rimanga un luogo accogliente, curato e fruibile da tutte le generazioni».