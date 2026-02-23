Torna l’appuntamento con la Giunta in Quartiere: dopo aver avviato confronti e dialoghi in diversi quartieri della città, dal centro storico alle periferie, domani 24 febbraio torna l’appuntamento con la Giunta di Quartiere.

La seduta straordinaria di giunta sarà ospitata preso il Centro “Dopo di Noi” alle ore 19,00 all’interno della Villa Comunale. La seduta è aperta a tutti i cittadini che vorranno partecipare.

La Giunta in Quartiere è un appuntamento periodico di incontro che punta a fare partecipare i cittadini ai temi cruciali per l’Amministrazione, oltre a raccogliere spunti di riflessione, segnalazioni e suggerimenti operativi, in un dialogo democratico e aperto con il territorio.

Chiunque voglia promuovere una Giunta di quartiere, come associazioni, parrocchie, realtà territoriali, comitati ecc… ma anche per suggerimenti, proposte, iniziative o segnalazioni può farlo scrivendo a questo indirizzo di posta: [email protected]