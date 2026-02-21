Domani domenica 22 febbraio la città di Andria vivrà il suo Carnevale. Dopo il rinvio del martedì grasso a causa delle condizioni meteo avverse, la parata in maschera è in programma a partire dalle 9:30 dal Palazzetto dello Sport (ore 9 il raduno).

Alle 10,30 l’esibizione dei gruppi con la presentazione dei rispettivi lavori in Piazza Umberto e poi a partire dalle ore 11 la grande festa in piazza Catuma, con musica, canti e balli e la consegna degli attestati. Ad animare la festa saranno gli Zinharua, un trio nato tra Calabria e Puglia, con un sound travolgente che unisce elettronica, ritmi globali, world music e radici mediterranee. Solo nel 2025 hanno realizzato oltre 100 concerti in Italia ed in Europa, hanno condiviso il palco con artisti come Sud Sound System, Tonino Carotone, Super Taranta, Africa Unite e Manu Chao, e pubblicato il loro primo album “Serotonina” (maggio 2025), che ha raggiunto il 37° posto nella Trans Global World Music Chart.

Il tema scelto per l’edizione 2026 del Carnevale è “Essere ponte. Costruiamo ponti, insieme!” ed anche quest’anno coinvolge le realtà e comunità scolastiche, educative, parrocchiali, culturali e sportive. Una progettualità a cui lavorano da anni gli assessorati alla Bellezza ed alla Persona, auspicando partecipazione, condivisione, collaborazione ed entusiasmo, attraverso il lavoro del tavolo permanente aperto del Carnevale cittadino, che ha continuato a operare come spazio di ascolto, riflessione e co-progettazione.

«Il ponte, nel suo profondo valore simbolico, rappresenta l’unione e il collegamento, ma anche la trasformazione, la pace e la ricerca di soluzioni condivise – spiega l’assessora Daniela Di Bari – Costruire ponti significa favorire lo scambio di idee, l’accrescimento reciproco e la convivenza tra unità e diversità. Nella condivisione della gioia, dell’amicizia e della proposta ad “essere ponte” insieme per una città felice».

NOTA DI SERVIZIO: il percorso si snoderà dal Palasport di viale Germania e percorrerà via Barletta, via Ferrucci, piazza Umberto I ed infine Piazza Catuma. Con Ord. Dir. n. 45/2026 sono state disposte modifiche alla viabilità. In particolare dalle ore 07:00 a cessata esigenza:

– il DIVIETO DI TRANSITO e IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati del seguente percorso: Corso Germania, Via Barletta, Via Ferrucci, Piazza Umberto I, Via Ugo Bassi, Via Carlo Troia, Piazza Vittorio Emanuele II;

– la chiusura al traffico di tutte le strade affluenti al percorso della manifestazione;

– la chiusura al traffico e il divieto di fermata e sosta su: Via Bovio, tratto compreso tra Via XX Settembre a Piazza Umberto I; Via Mura San Francesco; Via San Francesco; Via Porta Castello; Via Vaglio.