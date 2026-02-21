La comunità di Andria rende omaggio alla memoria di Francesco Lattanzio, decano degli imprenditori tessili andriesi, figura emblematica di un’epoca fatta di sacrificio, visione e straordinaria dedizione al lavoro. Nato il 9 giugno 1935, Lattanzio ha attraversato con coraggio e determinazione le stagioni più significative dell’imprenditoria pugliese, lasciando un’impronta indelebile nel tessuto economico e umano della sua città.

Nel 1963 fondò la celebre Andra Lingerie, realtà che negli anni sarebbe diventata un punto di riferimento nel settore dell’intimo e della moda tessile. Con lungimiranza e intuito, Francesco Lattanzio comprese prima di molti altri le potenzialità di un mercato in evoluzione, puntando su qualità artigianale, innovazione dei materiali e valorizzazione del lavoro locale. La sua azienda non fu soltanto un’impresa produttiva, ma una vera scuola di professionalità e un motore di crescita per intere generazioni di lavoratori.

Visionario e concreto al tempo stesso, Lattanzio seppe coniugare tradizione e modernità, portando il nome di Andria oltre i confini regionali. Credeva fermamente nella forza del territorio e investì sempre nelle persone, convinto che il capitale umano fosse la ricchezza più grande di ogni impresa. Il suo stile imprenditoriale era improntato alla serietà, all’onestà e al rispetto: valori che hanno consolidato negli anni la reputazione della sua azienda.

Ma Francesco Lattanzio non fu soltanto un grande imprenditore. Fu un marito amorevole e un padre presente, capace di trasmettere ai figli non solo il senso del dovere e del lavoro, ma anche l’importanza della famiglia, della rettitudine e della solidarietà. Chi lo ha conosciuto ne ricorda lo sguardo fiero ma gentile, la parola misurata e la capacità di ascoltare.

La sua vita rappresenta l’esempio di una generazione che ha costruito con le proprie mani il futuro, affrontando le difficoltà con dignità e determinazione. Oggi il suo nome resta legato non solo al successo di un’azienda, ma a una storia di passione, coraggio e amore per la propria terra.

Con la scomparsa di Francesco Lattanzio, Andria perde un protagonista della sua storia economica e sociale. Ma il suo insegnamento, fondato su lavoro, famiglia e visione, continuerà a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di camminare al suo fianco e nell’eredità morale e imprenditoriale che lascia alle future generazioni.