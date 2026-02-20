Un momento di confronto e dialogo tra amministratori locali, rappresentanti istituzionali ed esponenti del mondo delle autonomie per riflettere sul ruolo dell’Europa come spazio condiviso di diritti, opportunità e responsabilità, a partire dai territori e dalle comunità locali. Questo il motivo dell’incontro di ieri nella sala consiliare del Palazzo di città di Andria dal titolo “Europa, casa comune”, organizzato da Ali, Autonomie Locali Italiane.

L’iniziativa ha inteso rilanciare il dialogo tra istituzioni europee e autonomie locali, valorizzando il ruolo dei Comuni nella costruzione di politiche di coesione, sviluppo sostenibile e inclusione sociale. Tanti, infatti, gli amministratori locali giunti da tutta Italia che hanno posto domande ai rappresentanti del parlamento europeo.

In un contesto segnato da trasformazioni economiche e sociali profonde, ALI propone un confronto aperto per rafforzare la dimensione europea delle politiche territoriali, promuovendo cooperazione, innovazione amministrativa e partecipazione civica. Cercando di non disperdere anche le tante possibilità offerte dall’Europa.

Aldo Losito