La storia di uno studente fuorisede raccontata attraverso le note musicali e le parole. Nasce così “Work Songs”, il nuovo album dell’’andriese Nicola Sgaramella, pianista e compositore laureato in pianoforte e composizione jazz nei conservatori di Bari e Napoli.

La sua tesi di laurea si è trasformata in un album composto da sei brani nati dall’esperienza personale di studente fuorisede e dal suo percorso nel mondo del lavoro a partire dal settore agricolo a quello della ristorazione nella pizzeria di famiglia.

Tutti temi che hanno trovato vita nella musica e nel jazz, genere che affonda le radici proprio nelle work songs, canti tramandati oralmente dagli schiavi afroamericani per esprimere le emozioni generate da condizioni di lavoro inumane e la nostalgia della terra d’origine.

«Ho voluto raccontare di me, fin da ragazzino ho sempre avuto una forte empatia nei confronti dei lavoratori, soprattutto riguardo i lavori più umili e faticosi – ha sottolineato il musicista andriese, attualmente insegnante di musica a Napoli – attraverso la musica e la composizione ho voluto creare una serie di opere che riflettono le mie esperienze personali con l’obiettivo di generare un ambiente sonoro che catturi le sfumature emotive, le tensioni e le speranze connesse al mondo del lavoro».

Fatica, riposo, sogni e paure, tutto racchiuso nell’album già disponibile su Spotify.