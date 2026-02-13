Ci sono anche pizzerie andriesi nella guida ai migliori locali della BAT stilata da “Sapori di Puglia”. Non una classifica ma una selezione di dieci pizzerie che esprimono maggiore identità, qualità degli impasti e continuità nel tempo.

A rappresentare la città di Andria nella BAT sono “Pizzeria la Piazzetta”, “Virgo” e “Santallegria”. Tre locali con una propria storia ma con la stessa passione, tradizione e innovazione per il buon cibo e la pizza in particolare.

Nella top ten presenti anche pizzerie di Bisceglie, Barletta, Trani, Minervino Murge e Canosa. Dieci locali che rappresentano non solo la qualità tecnica degli impasti e la scelta delle materie prime, ma anche la capacità dei pizzaioli di raccontare il territorio attraverso le proprie creazioni.