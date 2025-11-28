Saranno consegnati lunedì 1 dicembre alle ore 10.00 i nuovi ambienti di Palazzo Ducale, con ingresso da via Vaglio. L’appuntamento è presso le vecchie scuderie del Palazzo che hanno visto la realizzazione del progetto “Le poste di Federico”.

Un altro restauro importante, reso possibile grazie ai finanziamenti Gal, attraverso il quale, congiuntamente ad un finanziamento regionale vedrà promuovere il progetto “Exploring Federico”, una esperienza immersiva nel museo multimediale che racconta e valorizza la figura di Federico II di Svevia e Castel del Monte.

Saranno presenti il Sindaco avv. Giovanna Bruno, l’Assessore al Quotidiano arch. Mario Loconte, l’Assessore alle Radici Cesareo Troia.