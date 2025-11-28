L’andriese Giuseppe Inchingolo ha ricevuto il Leone d’Oro al merito durante una cerimonia che si è tenuta questa mattina al Senato della Repubblica. Il prestigioso riconoscimento dal grande valore simbolico e che nel tempo ha saputo estendere il proprio significato oltre il cinema, premiando anche l’impegno in settori come la legalità, la solidarietà, la pace e lo sviluppo del Paese.

Inchingolo, Chief Corporate Affairs e Communication Officer del Gruppo FS, ha affidato ai social il suo messaggio di ringraziamento, sottolineando come il premio non sia un traguardo individuale ma collettivo. «Un premio che non sento mio, ma nostro», ha dichiarato, dedicandolo «a tutte le colleghe e i colleghi della comunicazione del Gruppo FS, che ogni giorno mettono competenza, passione e responsabilità al servizio di un progetto di comunicazione efficace, capace di tramandare un’Italia che si muove, cresce e connette persone, territori e opportunità».

Il professionista andriese ha evidenziato come questo riconoscimento sia «la testimonianza di ciò che possiamo costruire insieme: con visione, con impegno e con quello spirito di squadra che rende FS una realtà unica». Parole che mettono al centro il lavoro di squadra e la dimensione collettiva del successo professionale.

«Grazie a ciascuno di voi. Questo Leone d’Oro è per la nostra comunità professionale e per il viaggio che, ogni giorno, continuiamo a percorrere insieme», ha concluso Inchingolo nel suo messaggio, confermando la volontà di condividere il prestigioso riconoscimento con tutto il team della comunicazione del Gruppo Ferrovie dello Stato.