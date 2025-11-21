Questa mattina un’auto è terminata fuori strada dopo essersi ribaltata più volte mentre percorreva la strada provinciale 234, in territorio di Minervino Murge. L’episodio è avenuto intorno alle 11:30 e alla guida del veicolo c’era una donna di circa quarant’anni, trasportata in codice giallo presso l’ospedale “Bonomo” di Andria in seguito all’intervento dei sanitari.

Da quanto si apprende, non si registrano ulteriori feriti, mentre la dinamica esatta del sinistro stradale è al vaglio delle autorità competenti.