La candidata Daniela Maiorano, che corre per il Consiglio Regionale della Puglia nella lista “Per la Puglia” a sostegno di Antonio Decaro, invita tutta la cittadinanza all’evento di chiusura della campagna elettorale in programma venerdì 21 novembre, alle 20:30, presso il comitato in via Regina Margherita 105 ad Andria.

L’evento sarà accompagnato da una cena sociale aperta a tutti in cui ciascuno può portare da mangiare un propria pietanza così da aggiungerlo alla tavolata comune. Un appuntamento pensato per ritrovarsi, salutarsi e condividere insieme le emozioni di queste settimane.

È stata una campagna elettorale breve ma intensissima: giorni pieni di incontri, sorrisi, ascolto e chilometri percorsi per entrare in contatto con persone, problemi, idee e speranze. Un percorso veloce ma profondo, ricco di significato e di prospettive. Proprio in questo cammino ha avuto un ruolo centrale il ruolo di medico di Maiorano ricoperto per oltre 25 anni: un mestiere che le ha insegnato quanto contino la cura, la presenza e l’attenzione autentica verso chi si ha di fronte. Sono gli stessi valori che la candidata ha scelto di portare in politica, perché – come ripete spesso – “la politica è un’altra forma di cura”, un modo diverso ma altrettanto concreto di prendersi a cuore la propria comunità.

Di qui anche l’idea di concludere la campagna elettorale con una cena sociale, un’idea dal forte valore simbolico: un momento semplice e autentico, capace di esprimere l’idea di una politica che mette al centro le persone e le relazioni. Condividere un pasto significa riconoscere l’importanza del legame umano come fondamento di ogni progetto collettivo. Tutti sono invitati a partecipare e a vivere insieme questo ultimo appuntamento di campagna.