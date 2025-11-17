La testimonianza di una delle partecipanti spiega con chiarezza il senso di uno dei progetti messi in campo dal CALCIT di Andria ormai da circa tre anni. Il Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori, infatti, grazie all’accordo siglato con la Onlus “La Forza e il Sorriso”, permette di realizzare ogni mese un laboratorio di bellezza gratuito per pazienti affette o guarite da patologie oncologiche.

Il laboratorio all’interno della sede del CALCIT di via Taranto ad Andria con la supervisione della psiconcologa Angela Quacquarelli e grazie al prezioso lavoro della beauty coach Anna Cannone. Ad ogni partecipante viene rilasciata una bag contenente prodotti cosmetici, bag inviata direttamente dalla Onlus “La Forza e il Sorriso” che viene sostenuta dall’industria Cosmetica Italiana e che ha scelto il CALCIT come partner sul territorio.

Un progetto fortemente voluto dal CALCIT che ormai da oltre 40 anni è al fianco dei malati oncologici grazie a molteplici progettualità ma soprattutto con la sua attività “La Grande C” che affianca a 360° chi ha necessità di una guida in un momento di grande difficoltà come può essere la malattia.