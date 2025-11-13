Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, il Centro Diurno REM ha voluto diffondere un messaggio semplice ma potente: la gentilezza si coltiva e si dona.

Per questo oggi, davanti alla sede di via Bernini 45, sono stati esposti tanti mazzetti di fiori di stagione, pronti per essere raccolti e regalati.

Un grande cartello invita tutti a partecipare con le parole: “Un piccolo dono puoi prenderlo! Ogni gesto gentile che profuma lascia un segno di amore!”.

L’iniziativa, ideata e realizzata dagli ospiti e dagli operatori del Centro Diurno REM, nasce dal desiderio di portare un sorriso e un pensiero positivo nella giornata di chi passa. Un piccolo fiore può diventare un grande simbolo di vicinanza, cura e rispetto reciproco.

«Volevamo ricordare che la gentilezza è contagiosa – spiegano dal Centro -. A volte basta un gesto semplice, come un fiore donato, per cambiare la giornata di qualcuno».

In occasione di questa giornata speciale, il Centro Diurno REM invita tutta la cittadinanza a fare un salto in via Bernini 45, a scegliere un mazzettino e portarlo con sé come segno di gentilezza e amore condiviso.

La Giornata Mondiale della Gentilezza, celebrata ogni anno il 13 novembre, ricorda a tutti l’importanza dei piccoli gesti che sanno unire e rendere più umano il nostro vivere quotidiano. Con questa iniziativa, il Centro Diurno REM rinnova il suo impegno nel costruire una comunità più accogliente, dove anche un fiore può diventare il simbolo di un legame che profuma di amore.