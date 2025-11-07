La voglia di tornare a vincere della Fidelis: non lo ha fatto nelle ultime tre partite e ha centrato l’appuntamento con i tre punti solo una volta nelle ultime cinque di campionato. L’attenzione massima rivolta ad un avversario, l’Afragolese, in grande spolvero, dopo una partenza in forte affanno: tre vittorie consecutive, sei nelle ultime sette per i campani, sorprendentemente quarti in classifica, dopo dieci giornate. L’Andria, tuttavia, deve fare l’Andria andando a confermare il feeling acquisito in questa stagione negli appuntamenti casalinghi: quattro vittorie ed un pari, tredici punti sui quindici a disposizione. Non è già partita spartiacque, quella in programma domenica al “Degli Ulivi”, con fischio d’inizio previsto alle ore 15, ma è già significativa nell’economia complessiva della stagione dei biancazzurri. La classifica non è brutta, ci mancherebbe, ma non è neanche meravigliosa. Manca sicuramente l’acuto in trasferta: poteva arrivare domenica scorsa a Foggia contro l’Heraclea, ma ancora una volta non è arrivato.

Delle prime nove in classifica, l’Andria ha già affrontato tutte nel girone d’andata, fatta eccezione naturalmente per l’Afragolese. Vincere contro i campani potrebbe dare lo slancio giusto in vista delle partite che separano i biancazzurri dal giro di boa, almeno sulla carta un po’ più semplici.

Cuore, polmoni e anche capacità di ricoprire più ruoli sul rettangolo di gioco: a Foggia, ad esempio, è stato impiegato a tutta fascia. Vincenzo Tagliarino, all’ultimo anno da under in Serie D, è una delle note più liete della Fidelis.

Capitolo formazione anti-Afragolese: Amoabeng e Leveque non saranno recuperabili, l’Andria ci proverà con Ronchi. Possibile un minutaggio superiore rispetto a Foggia per Taurino, uno che se sta bene, ha ben poco da invidiare ai top della categoria.

Il servizio.