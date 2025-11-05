Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con propria circolare protocollo numero 7829 del 23 ottobre 2025, ha reso noto che, in occasione delle elezioni regionali 2025, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto.
Le convenzioni tariffarie riguardano i viaggi ferroviari, aerei, via mare e autostradali, come indicato nel dettaglio nell’avviso allegato alla comunicazione ministeriale.