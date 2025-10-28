Sono partiti i lavori di realizzazione della pubblica illuminazione sulle strade di via Pasteur, via Vignale, via Zeppelin, via Stradivari, via Mayer, via B. Cremonini, via Cavallieri, via Barsanti, via Evans, via Tartaglia, via Mercalli, via Tolomeo e via Zentrini. Si tratta di strade spontanee adibite a pubblico transito da decenni che finalmente vedranno l’installazione dell’illuminazione pubblica.

L’Amministrazione Comunale ha sbloccato una procedura ferma da diversi anni, attraversando diverse fasi. Innanzitutto l’acquisizione della titolarità delle sedi stradali: con delibera numero 83 del 28 novembre 2023, il Consiglio Comunale ha preso atto delle intervenute cessioni volontarie a titolo gratuito delle aree occupate dalla sede stradale delle strade interessate dai lavori, consentendo così di procedere all’acquisizione mediante accorpamento a titolo gratuito al demanio stradale comunale delle vie succitate.

Successivamente si è potuto procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per complessivi 480mila euro, approvato dalla giunta comunale con la delibera numero 102 del 23 maggio 2024. Tutto questo ha consentito poi di procedere alla redazione del progetto esecutivo e ancora all’appalto dei lavori, oggi in corso.

Si tratta di un intervento che porterà la pubblica illuminazione nella periferia prossima alla viabilità di Sant’Angelo dei Ricchi. La vicenda risale al 2016 ma solo ora può trovare concretizzazione grazie alla risoluzione della titolarità dei tratti della viabilità interessata dal progetto.