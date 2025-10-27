Sono stati ultimati i lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione della strada provinciale 1 all’altezza della seconda rotatoria in direzione Trani-Andria. Lo annuncia il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, sottolineando come l’intervento sia stato realizzato nei tempi previsti.

«Procede speditamente la nostra attività per incrementare la sicurezza stradale», dichiara Lodispoto. L’intervento si inserisce in un piano di opere finanziato con fondi provinciali per un ammontare di circa 16mila euro, che comprende anche la strada provinciale 43. Su quest’ultima arteria stanno per concludersi gli stessi interventi sugli impianti di illuminazione pubblica: i lavori sono quasi completati e a breve sarà chiuso il cantiere.

«Quella della sicurezza stradale è per noi una priorità assoluta ed è per questo che stiamo profondendo ogni sforzo utile per assicurarla», afferma il presidente della Provincia. «Lo stiamo facendo bene, spendendo bene le risorse e, soprattutto, nel pieno rispetto del cronoprogramma. Bene così», conclude Lodispoto.