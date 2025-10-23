La Diocesi di Andria unitamente ai famigliari annunciano che don Giuseppe Leone questa notte è tornato alla casa del Padre.

Nato ad Andria, il 28 febbraio 1943, ordinato sacerdote il 29 giugno 1968. Negli anni ha svolto il suo ministero come vicario parrocchiale ad Andria, nelle parrocchie SS.Trinità, S. Agostino, S. Michele Arcangelo e S. Giuseppe, Cuore Immacolato di Maria.

La salma di don Peppino Leone è vegliata dalle ore 11.30 di stamattina presso la Chiesa del Purgatorio, sino alle 16.00 di domani. Il rito funebre sarà celebrato domani alle ore 16.30, presso la Chiesa Cattedrale. Questa sera ci sarà una una veglia di preghiera presieduta dal Vicario presso la Chiesa del Purgatorio, alle ore 20.00.

«Ai familiari e ai parenti di don Peppino assicuriamo preghiere e affettuosa vicinanza. Che il Padre lo accolga tra le sue paterne braccia», scrivono dalla Diocesi.