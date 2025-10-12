«I candidati del Nuovo Psi alle prossime elezioni regionali in Puglia si presenteranno in una lista con Lega e Udc. Un accordo elettorale quello raggiunto con i due alleati di centrodestra che consentirà di mettere in campo un raggruppamento particolarmente competitivo in tutte le circoscrizioni». Così, in una nota, il segretario regionale del Nuovo Psi Puglia Luigi De Mucci. «Siamo certi – aggiunge – di riuscire a portare un contributo determinante al candidato del centrodestra Gigi Lobuono e all’intero centrodestra, con una lista valida e competitiva sull’intero territorio regionale. È ora che la Puglia inverta un rotta che si è dimostrata fallimentare e siamo determinati a sfruttare questa occasione affinché ciò avvenga».