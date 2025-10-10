La Fidelis Andria è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Ciro Cipolletta fino al 2027. Classe ’96, nato a Torre del Greco, l’abile giocatore è alla sua seconda stagione consecutiva in maglia biancazzurra, anche se in passato aveva già militato nella squadra andriese (stagioni 2018/19 e 2019/20). Difensore completo e di grande affidabilità, nella scorsa stagione è risultato decisivo in diversi momenti del campionato diventando un punto di riferimento per il gruppo squadra, grazie alla sua professionalità e spirito di sacrificio. Il rinnovo del contratto rappresenta una scelta programmatica mirata da parte della Società, che punta a valorizzare l’esperienza all’interno del gruppo. Un passo fondamentale per affrontare con decisione e stabilità le prossime sfide di questa nuova stagione.