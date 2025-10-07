Il Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica rende noto che sono state pubblicate le Ordinanze Dirigenziali n. 316/2025 e n. 317/2025.

La prima è relativa ai lavori di scavo e posa infrastrutture su via Napoli per conto di Fibercop, con la quale si ordina di istituire il restringimento della carreggiata e il divieto di fermata e sosta su ambo i lati con rimozione coatta dal 6 ottobre 2025 al 10 ottobre 2025, dalle ore 07 alle ore 17 su via Napoli, nel tratto di strada compreso tra Via Bari e il civico 34.

La seconda ordinanza si riferisce invece ai lavori di rifacimento tronchi e allacci idrici e fognari per conto di AQP su via Romagnosi, con la quale viene istituito fino al giorno 17 ottobre 2025 il divieto di fermata e sosta e il divieto di transito, fatta eccezione per i mezzi della ditta “S.C.A.F.”, Società Cooperativa Appaltatori Foggia ed esecutrice dei lavori, e dei residenti per l’entrata e l’uscita dai passi carrabili autorizzati. Il tratto di strada interessato su via Romagnosi è quello compreso tra via Gozzi e via Alfieri.