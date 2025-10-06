Il cimitero di Andria, luogo di sepoltura e memoria consacrato al culto dei morti, è pronto a prendere vita. Lo fa con un progetto promosso dalla Multiservice, la società municipalizzata che attualmente gestisce i servizi cimiteriali, di concerto con l’amministrazione comunale. Si intitola “Echi di Pietra” e prevede l’attuazione, con l’avvicinarsi del mese di novembre (tradizionalmente dedicato ai defunti) di una serie di eventi che trasformeranno il camposanto in un palcoscenico teatrale, oltre che in un museo a cielo aperto, custode di storia, arte, cultura e spiritualità.

Tra le iniziative che rientrano nel progetto, anche la collocazione all’ingresso del cimitero comunale di un moderno defibrillatore, dono dell’associazione Tecnici Radiologi Volontari di Andria.

