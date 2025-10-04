Non ha neanche presentato la domanda per un finanziamento a fondo perduto che la Regione metteva a disposizione dei comuni per la realizzazione di aree dedicate ai cani: è di nuovo polemica sulla amministrazione di Andria e a svelare il disinteresse della Bruno e dei suoi per un tema come quello del benessere animale è il consigliere di centrodestra Luigi Del Giudice. Il bando scadeva il 23 luglio e l’amministrazione di Andria non ha neanche cercato di aggiudicarsi quelle somme messe a disposizione della Regione. In una città, peraltro, che di aree riservate ai cani ne ha poche e pure mal tenute. Come quella presente nella villa comunale ormai in stato di abbandono. Per Del Giudice l’amministrazione in quel periodo era distratta da altre ambizioni, tutte personali e che poco hanno a che vedere con la città, men che meno con i suoi abitanti canini.

Il servizio.