Pubblichiamo la nota stampa dell’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno in merito all’operazione delle Forze dell’Ordine avvenuta ieri ad Andria e che ha portato all’arresto di 30 persone coinvolte in un vasto traffico di droga:

«Grazie di cuore alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura per la grande operazione che ha portato all’arresto di persone coinvolte in un vasto traffico di droga ad Andria. 30 in tutto, con un’età compresa tra i 19 e i 64 anni, venti sono finiti in carcere e dieci agli arresti domiciliari. Tra loro vi è è una donna.

Dalle indagini degli agenti è emerso che sei distinti gruppi di spaccio operavano ad Andria, ciascuno nella propria zona. I contatti con i clienti venivano gestiti da centralinisti che concordavano telefonicamente ora e luogo d’incontro. Erano poi i pusher con monopattini o bici elettriche a effettuare le consegne.

Un colpo deciso alla criminalità, che restituisce fiducia, sicurezza e respiro al nostro territorio. Ne avevamo tanto bisogno. Quando lo Stato c’è, si vede. E si sente.

Grazie davvero a chi ogni giorno lavora per la legalità e il bene comune».